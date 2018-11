Dodge opina pela aprovação com ressalvas das contas da campanha bolsonarista

A procuradora-geral Eleitoral Raquel Dodge encaminhou parecer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomendando a aprovação com ressalvas das contas de campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). No documento, a Procuradoria-Geral Eleitoral destaca que foram constatadas irregularidades no valor de R$ 171 mil, o que representa 3,9% do total de gastos. No entanto, afirma que as inconsistências registradas não comprometem a prestação de contas.

A equipe técnica do TSE fez apontamentos de suspeitas de irregularidades e inconsistências que demandaram explicações. A equipe da campanha do PSL apresentou parte dos documentos dando mais detalhes sobre os gastos de campanha e creditou parte das dúvidas ao sistema de prestação de contas da Corte. Na semana passada, os técnicos do tribunal também recomendaram a aprovação das contas com ressalvas.

Raquel Dodge discriminou todas as impropriedades mencionadas pelo TSE, frisando a boa-fé dos requerentes. "Assim, houve preservação do princípio da transparência e do controle social quanto à identificação dos doadores, bem como da possibilidade de divulgação dos dados da doação, de modo que a irregularidade apontada pela Asepa é de natureza formal e não compromete a confiabilidade das contas prestadas", pontuou em um dos trechos do documento.

A previsão é que as contas de campanha do presidente eleito sejam analisadas na próxima semana.