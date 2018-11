Tarcísio de Freitas irá para a Infraestrutura

Tarcísio também já atuou na missão do Exército brasileiro no Haiti /WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL/JC

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), anunciou ontem o nome de Tarcísio Gomes de Freitas para comandar o Ministério da Infraestrutura, como será chamado o atual Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil. O indicado já foi diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O anúncio foi feito pelo presidente eleito em sua conta no Twitter.

Tarcísio é o 15º nome confirmado para o primeiro escalão do futuro governo. Freitas se formou pelo Instituto Militar de Engenharia e atualmente é secretário de Coordenação de Projetos do Programa de Parceria em Investimentos (PPI) na Presidência da República, onde é atualmente um dos principais responsáveis pelo programa de concessões em infraestrutura do governo federal. No PPI, conduz processos para a entrega para a exploração, pela iniciativa privada, de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias. Também atua na preparação dos leilões nas áreas de energia, entre outras.

Engenheiro formado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), foi chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti.

Tarcísio chegou à cúpula do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em 2011, quando a então presidente Dilma Rousseff (PT) promoveu uma "faxina" no órgão, depois da revelação de esquemas de corrupção. Na época, era funcionário de carreira da Controladoria-Geral da União (CGU). Foi o número dois do general Jorge Fraxe, que ocupou o posto de diretor-geral do Dnit com a missão de resgatar a imagem do governo. Em 2014, sucedeu a Fraxe no comando do Dnit. Tarcísio é também consultor concursado da Câmara dos Deputados.

No PPI, está desde a formação inicial do que considera uma "força-tarefa" para destravar as concessões em infraestrutura. De estilo direto, ele afirmou diversas vezes que as empresas fizeram lances "irresponsáveis" nas concessões leiloadas no governo Dilma, por isso enfrentam dificuldades financeiras.

Após o anúncio, em coletiva de imprensa, Tarcísio que o PPI ficará ligado à Presidência da República quando Bolsonaro (PSL) assumir o cargo.

A Secretaria-Geral da Presidência será comandada pelo advogado Gustavo Bebianno (PSL), braço direito de Bolsonaro durante a campanha.