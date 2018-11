Porto Alegre consegue US$ 30 milhões do Bird para obras no 4º Distrito

Uma das áreas consideradas mais promissoras para instalação de operações da indústria criativa e tecnologia em Porto Alegre, o Quarto Distrito deve contar com US$ 30 milhões do Banco Mundial (Bird). O aporte, confirmado na noite dessa segunda-feira (26) pela comitiva da prefeitura, universidades, entidades empresarias e Legislativa que viajou a Washington, será usado para obras de infraestrutura, como combate a alagamentos, saneamento e mobilidade.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior e a comitiva viajaram na sexta-feira passada para os Estados Unidos com foco na atração de investimentos para a Capital. Nesta segunda, houve reunião no Bird. Segundo a assessoria de Marchezan Júnior, os recursos devem ser repassados ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que transferiria ao município. Isso seria necessário pois o município não pode contrair diretamente empréstimos internacionais devido à atual nota C de risco para crédito.

Os cerca de R$ 112 milhões devem ser injetados no plano de desenvolvimento para os bairros Floresta, Navegantes, São Geraldo, Humaitá e Farrapos. A região deve receber uma das grandes apostas no recente Pacto Alegre, lançado pela Aliança para a Inovação que uniu Ufrgs, Pucrs e Unisinos e entidades e que prevê o Instituto de Inovação , que está sendo construído no DC Navegantes. Ali será criado um grande co-working capaz de receber até 1 mil startups. Integrantes do Pacto Alegre também estão na viagem aos Estados Unidos.

Porto Alegre também teria obtido assistência técnica do Bird para a estruturação de projetos e revisão do Plano Diretor, ação que teria recursos a fundo perdido, informou a assessoria da prefeitura.