Bolsonaro indica general para Secretaria de Governo

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou, na manhã de ontem no Twitter, a indicação do general-de-divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo. Ele irá ocupar o cargo de Carlos Marun (MDB), responsável pela articulação do governo com o Congresso.

Um dos principais auxiliares de Bolsonaro, que integra a equipe de transição, afirmou que Santos Cruz não deverá cuidar da articulação política com o Congresso Nacional, tarefa que deverá ficar com Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que ocupará a Casa Civil.

O auxiliar de Bolsonaro destacou que Santos Cruz não tem perfil para fazer negociação pública e que o debate interno sobre o nome tratava mais de coordenação de ações de governo. A secretaria continuará com status de ministério. Carlos Alberto Santos Cruz era cotado para comandar a Secretaria de Segurança Pública, na equipe de Sergio Moro. Ele é o quarto militar confirmado para ocupar uma pasta no futuro governo.

O general atuou como consultor da Organização das Nações Unidas (ONU) e comandou as forças de paz no Congo pelas Forças Armadas. Foi a primeira missão internacional a ter autorização do Conselho das Nações Unidas para tomar a iniciativa de desarmar e desmobilizar grupos rebeldes e milícias que atacavam civis no país africano. Ou seja, com autorização para atacar antes de qualquer ataque.

Quando foi convidado a comandar a missão no Congo, o general já estava na reserva, mas aceitou a missão. Antes do Congo, ele já havia atuado na missão de paz no Haiti, de 2006 a 2009. Cruz foi o personagem central do documentário "O Congo e o general", feito pela TV Al Jazeera, que mostrou a atuação do brasileiro no Congo, então varrido por armas e violência.

Neste domingo, Bolsonaro ainda projetou anunciar todo o ministério do futuro governo nos próximos dias. Nomes para pastas importantes, como as da área de infraestrutura, ainda não foram anunciados. "Os nomes que aparecem têm que estudar. Espero até o final do mês estar resolvida essa questão dos ministérios", disse.