Paulo Guedes nega Pedro Guimarães para presidência da Caixa

O futuro ministro da economia, Paulo Guedes, negou que haja definição sobre a indicação de Pedro Guimarães para a presidência da Caixa Econômica Federal. Ao chegar para reunião com a presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, Guedes evitou responder a muitas perguntas de jornalistas, mas disse que tampouco há decisão sobre qual será o porcentual dos recursos do leilão da cessão onerosa que caberá a Estados e municípios.

Guedes se reúne com a CMO um dia após o Congresso restringir o prazo para que a equipe de transição peça ajustes para adequar a proposta ao novo plano de governo e desenho de ministérios. A CMO estipulou o novo prazo em 28 de novembro. Antes, ele ia até 20 de dezembro, na prática.