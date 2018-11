Terceiro ministério do DEM cria dificuldade para Maia

A terceira pasta da Esplanada dada ao DEM no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), cria dificuldades para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que pleiteia a reeleição em fevereiro.

Isso porque outros partidos têm achado grande demais o espaço dado ao partido. Na terça-feira, foi confirmado para a Saúde o deputado Luiz Henrique Mandetta.

Líderes do PP, PRB e PR já haviam dado recado para Maia afirmando que, caso o nome fosse confirmado, poderiam desembarcar da candidatura do deputado ao comando da Casa.

No PRB, o presidente do partido, Marcos Pereira, já avisou a aliados que passou recado a Maia dizendo que, com a terceira pasta, acha difícil manter o apoio. A bancada será de 30 parlamentares na próxima legislatura.

Deputados de outras legendas que não necessariamente farão parte do governo Bolsonaro, mas poderiam dar votos a Maia, como o PSDB, também admitem que o número de ministérios dificulta suas pretensões.

Além disso, tem corrido entre os deputados piada dizendo que, mesmo que o DEM tivesse ganhado a própria presidência da República, não teria tanto espaço na Esplanada.

Por outro lado, aliados de Maia afirmam que os nomes fazem parte de cota pessoal do presidente eleito, e não do partido, que quer manter a presidência da Casa.

A prática do novo governo de fazer convites a membros de partidos sem antes falar com a cúpula partidária tem sido recorrente. No caso do DEM, o presidente ACM Neto foi avisado da escolha de Tereza Cristina para a Agricultura apenas depois de o convite ter sido aceito.