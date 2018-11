Bolsonaro escolhe Gustavo Bebianno como ministro da Secretaria-Geral

Ex-presidente do PSL (d) é o primeiro nome da legenda indicado para ocupar um ministério MAURO PIMENTEL/AFP/JC

Folhapress

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), escolheu o advogado e ex-presidente do PSL Gustavo Bebianno como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bebianno é um dos principais aliados de Bolsonaro e foi o responsável por negociar a filiação do eleito com o PSL. Ele é também o primeiro nome da legenda indicado para ocupar um ministério.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (21) em Brasília, após reunião de Bolsonaro com toda a equipe do governo de transição. Ficará a cargo de Bebianno, a exemplo do que é hoje, a Secretaria de Comunicação (Secom), o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e a Empresa de Planejamento e Logística (EPL).

"É uma honra receber a responsabilidade", disse o futuro ministro. Segundo ele, uma de suas principais atribuições será acompanhar o trabalho de todo o governo por meio da modernização do Estado. "O interesse é que o contribuinte seja bem atendido".