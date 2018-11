Bolsonaro anuncia André Luiz de Almeida Mendonça para chefiar AGU

Agência Brasil

O presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou nesta quarta-feira (21) o nome do advogado André Luiz de Almeida Mendonça para a Advocacia-Geral da União (AGU). Na conta do Twitter, Bolsonaro se referiu ao novo ministro como "Mendonção" e o descreveu como sendo "advogado com ampla vivência e experiência no setor".

Mendonça atuou em áreas de transparência e combate à corrupção em parceria com a Controladoria-Geral da União. Com pós-graduação em Governança Global, Mendonça é advogado da União desde 2000 e foi procurador seccional da União em Londrina. Ele também coordenou a área disciplinar da Corregedoria da AGU.

Mendonça vai substituir a ministra Grace Mendonça, que é advogada da União desde 2001 e chefia a AGU desde setembro de 2016. Ela foi nomeada pelo presidente Michel Temer e foi a primeira mulher a assumir o comando da pasta.