Moro leva integrantes da Lava Jato para sua equipe

Futuro ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PSL), o ex-juiz Sérgio Moro, exonerado ontem da Justiça Federal, anunciou que levou para o gabinete de transição em Brasília integrantes da Polícia Federal (PF) que participaram da Operação Lava Jato, em que ele atuou, em Curitiba.

Alguns dos nomes são Rosalvo Ferreira Franco, ex-superintendente regional da Polícia Federal no Paraná; e Erika Mialik Marena, uma das primeiras delegadas a comandar a Lava Jato, tendo, inclusive, nomeado a operação.

Dessa forma, Moro começa a confirmar os primeiros nomes da sua equipe. Ele já havia dito que contaria com integrantes da Lava Jato, com quem trabalhou e em quem diz confiar, e que pretende criar no Ministério da Justiça o mesmo modelo da Lava Jato, com forças-tarefa para assuntos prioritários.

Moro almoçou com Franco e Marena nesta segunda-feira, em restaurante anexo ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde funciona o gabinete de transição do governo Bolsonaro. Também estavam à mesa Flávia Blanco, que será sua chefe de gabinete no ministério; e Marcos Koren, ex-chefe de comunicação da superintendência da PF no Paraná.

O próximo nome que o futuro ministro deve confirmar é o do diretor-geral da PF, função hoje ocupada por Rogério Galloro. O mais cotado é Maurício Valeixo, que, atualmente, é o chefe da polícia do Paraná e amigo de longa data do futuro ministro. Ele já atuou em Brasília na gestão do ex-diretor-geral Leandro Daiello, quando chefiou a Diretoria de Combate ao Crime Organizado (Dicor).

O antecessor de Valeixo no cargo de Superintendente da PF no Paraná, Rosalvo Ferreira Franco, por estar na transição, também passa a ser um nome cotado como possível integrante do grupo do futuro ministro.

Questionado, nesta segunda-feira, se anunciaria o novo diretor da PF nesta semana, Moro respondeu que "talvez". Ele também afirmou que planeja passar os próximos dias em Brasília, após ser exonerado pela Justiça Federal.