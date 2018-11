Bolsonaro anuncia embaixador Ernesto Araújo para Relações Exteriores

Araújo é diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty YOUTUBE/REPRODUÇÃO/JC

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), anunciou na tarde desta quarta-feira (14), em seu perfil no Twitter, a indicação do embaixador Ernesto Araújo para o ministério das Relações Exteriores.

"A política externa brasileira deve ser parte do momento de regeneração que o Brasil vive hoje. Informo a todos a indicação do Embaixador Ernesto Araújo, diplomata há 29 anos e um brilhante intelectual, ao cargo de Ministro das Relações Exteriores."

Araújo é diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty. Ele concorria ao cargo com outros nomes, entre eles, Marcos Galvão, atual secretário-geral das Relações Exteriores. Durante a campanha, o diplomata criou um blog defendendo as ideias do então candidato do PSL.