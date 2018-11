Bolsonaro cortará 30% de cargos em bancos estatais

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL) disse, na tarde desta terça-feira, que pretende cortar, "no mínimo", 30% dos cargos políticos nos bancos federais. Em conversa com jornalistas no Superior Tribunal Militar (STM), ele confirmou que sua equipe prepara um "pente-fino" para mapear indicações partidárias no Banco do Brasil (BB), no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes), no Banco do Nordeste (BNB) e no Banco da Amazônia (Basa). "Pretendemos diminuir (o número de cargos) e colocar gente comprometida com outros valores lá dentro", afirmou.

A uma pergunta sobre o "cabide" de empregos nos bancos federais e autarquias, Bolsonaro afirmou que a equipe do economista Paulo Guedes, escalado para o Ministério da Economia, irá "rever" as estruturas das instituições. "Vamos diminuir isso aí", ressaltou. O presidente eleito disse "concordar" que há um "exagero" no número de comissionados e citou, ainda, o quadro de funcionários dos ministérios.

Na entrevista, ele voltou a destacar que pretende dar transparência às operações do Bndes, uma bandeira de campanha. "No Bndes, o sigilo vai ser zero", disse.

Bolsonaro destacou que as mudanças nos bancos estatais e as nomeações de presidentes, incluindo a do Banco Central, estão sendo analisadas por Paulo Guedes. Até agora, o futuro ministro da Economia informou que Joaquim Levy, ministro da Fazenda no governo Dilma Rousseff (PT), comandará o Bndes. "É da minha índole confiar nas pessoas", disse Bolsonaro, referindo-se a Guedes. "Essa é a política econômica do Paulo Guedes. Ele tem ascendência", completou. "O Brasil está em uma situação crítica, e está nas mãos dele tirar (o País) dessa situação."