Bolsonaro anuncia o general Fernando Azevedo e Silva para a Defesa

Azevedo e Silva foi chefe do Estado Maior do Exército e comandante da Brigada Paraquedista YASUYOSHI CHIBA/AFP/JC

Agência Brasil

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, anunciou nesta terça-feira (13), por meio das redes sociais, o nome do general de Exército Fernando Azevedo e Silva para o cargo de ministro da Defesa. A pasta seria ocupada inicialmente pelo general Augusto Heleno.

Há uma semana, no entanto, Bolsonaro confirmou o nome de Augusto Heleno para o Gabinete de Segurança Institucional. Azevedo e Silva foi chefe do Estado Maior do Exército e comandante da Brigada Paraquedista antes de ir para a reserva.