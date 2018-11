Vereador Mauro Pinheiro é o novo líder do governo Marchezan

A base do governo Nelson Marchezan Júnior (PSDB) na Câmara Municipal de Porto Alegre terá uma nova liderança. Mauro Pinheiro (Rede), antes vice, foi oficializado como o novo líder do governo no Legislativo. Ele ocupará o posto de Moisés Barboza (PSDB), que passará a ser vice-líder.

Segundo o tucano, as articulações com o vereador da Rede vinham acontecendo desde antes da campanha eleitoral. Barboza tem vivido um ano conturbado por questões pessoais, mas garante que a troca de cargos não atrapalhará na sua defesa às propostas do prefeito Marchezan. "Sou o único vereador do PSDB na Câmara, é até natural que eu continue fazendo a defesa dos projetos estruturantes do governo. O objetivo é dar uma reenergizada (na bancada governista). O Mauro foi presidente dessa casa e conhece muito bem seus trâmites e regimento."

Pinheiro acredita que o posto é uma extensão do trabalho que já vinha realizando como parlamentar da base do governo. "O governo fez o convite, e eu aceitei. Concordo com os projetos do governo, já vinha fazendo a defesa. Agora, vamos fazer um revezamento de lideranças. O Moisés é um vereador de primeiro mandato e vinha fazendo muito bem seu trabalho."

Já na segunda sessão como líder, Pinheiro terá a dura tarefa de tentar que o projeto que altera o valor venal para os 767 mil imóveis da cidade, revisando a planta de valores do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), que tranca a pauta da Câmara a partir de amanhã, seja aprovado.

O parlamentar disse que fará "o possível e o impossível (para conseguir a aprovação da matéria). Vamos conversar com os vereadores para mostrar que é um projeto de justiça fiscal e que é bom para o município".