Devido a cirurgia, TSE marca diplomação de Bolsonaro para 10 de dezembro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para as 11h da manhã do dia 10 de dezembro (uma segunda-feira) a diplomação do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).





A presidência do TSE entrou em contato na manhã de ontem com o ministro extraordinário Onyx Lorenzoni (DEM), futuro ministro-chefe da Casa Civil, para tratar do agendamento.





A sugestão da Administração do TSE foi de que o presidente eleito e seu partido antecipassem em cinco dias suas prestações de contas, cujo limite é o dia 17 de novembro. Dessa forma, seria possível cumprir todos os prazos previstos no calendário eleitoral e realizar a solenidade de diplomação do presidente eleito antes da data prevista para que Bolsonaro se submeta a um novo procedimento cirúrgico. Inicialmente, o TSE previa diplomar o presidente eleito em 19 de dezembro - último dia para a realização de diplomações, segundo o calendário eleitoral. No entanto, está marcada para a partir de 12 de dezembro a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia que vem usando em decorrência da facada que levou em setembro.





O procedimento deverá ser realizado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para onde Bolsonaro foi transferido depois de receber cuidados em Juiz de Fora.