O presidente nacional do MDB, senador Romero Jucá (RR), usou as redes sociais para afirmar posição de independência do partido em relação ao governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. "O partido não está conversando e não vai conversar com o novo governo sobre cargos", disse Jucá no Twitter. Jucá disse ainda que o MDB, como maior bancada no Senado, vai trabalhar para eleger o futuro presidente da Casa.