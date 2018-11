Eduardo Cidade assumirá pasta de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), anunciou ontem, em uma reunião no Paço Municipal, que o novo titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico vai ser Eduardo Cidade. Ele vai assumir a pasta no dia 15 de novembro, no lugar do secretário interino Leandro de Lemos. Lemos, que era secretário-adjunto da pasta, dirigia os trabalhos desde que o vereador Ricardo Gomes (PP) renunciou ao cargo de secretário e voltou ao Legislativo em agosto de 2017.

Em sua conta no Twitter, Marchezan agradeceu ao interino: "Lemos, que deixa o governo no dia 15 de novembro, nos ajudou a criar um novo ambiente, mais propício aos investimentos na cidade. O Escritório de Eventos e o Escritório de Licenciamento são iniciativas exemplares de como é possível trabalhar de maneira inovadora".

O prefeito também escreveu que "Eduardo (Cidade) já estava próximo da nossa administração, acompanhando de perto os projetos de empreendedorismo de Porto Alegre. Pela sua trajetória e experiência profissional, tem muito a acrescentar ao nosso governo". Cidade foi gerente de relações institucionais da Rede Walmart por mais de dez anos. Atuou como secretário-executivo do Conselho Regional de Desenvolvimento e superintendente da Protege Medicina Empresarial e Assistencial. É formado em Administração pela Universidade de Cruz Alta.

"Entro para o time com o objetivo de seguir o bom trabalho desenvolvido e com a missão de aprofundar a atração e o destravamento de investimentos no município", comentou o novo secretário do Desenvolvimento Econômico.

Cidade deve seguir o trabalho de Lemos, que, segundo a prefeitura, tinha como principal objetivo reduzir o tempo na abertura de empresas. O paço municipal afirma que a Sala do Empreendedor abriu mais de 26 mil negócios, além de viabilizar projetos como o Cais Mauá, Parque do Pontal, Shopping Belvedere, entre outros, totalizando investimentos na cidade de aproximadamente R$ 7 bilhões.

Na semana passada, Marchezan anunciou dois nomes interinos na pasta do Planejamento e Gestão: Juliana Castro assumiu como secretária e Daniel Rigon, como adjunto. Juliana era coordenadora-geral do gabinete do prefeito.