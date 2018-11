Deputados postergam mais uma vez votação de reajuste do MP

Como na semana passada, os líderes das bancadas da Assembleia Legislativa decidiu não realizar votações na sessão plenária na sessão de ontem. A decisão foi tomada na reunião do colégio de líderes. Com isso, as propostas de reajuste do salário dos servidores do Ministério Público (MP), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Defensoria Pública e Judiciário foram adiadas mais uma vez.

Os parlamentares querem esperar a conclusão do projeto de recomposição salarial dos servidores da Assembleia Legislativo que, embora tenha sido aprovado ontem pela Mesa Diretora, só pode ir ao plenário depois de 48 horas da publicação na Ordem do Dia. A ideia é votar todos os reajustes na mesma sessão.

Além disso, segundo o líder do governo, deputado Gabriel Souza (MDB), o Executivo deve apresentar emendas aos seus dois projetos que trancam a pauta de votações (PLC 172/2018 e PL 173/2018). Esses textos precisam ser deliberados para que outras matérias sejam votadas. Um dos projetos altera algumas normas para o cargo de procurador do Estado. Outro trata da parcela do ICMS pertencente aos municípios.

Embora houvesse um acordo entre os deputados para votar o reajuste de 5,58% dos servidores do MP na primeira sessão após as eleições, a apreciação da matéria foi postergada a pedido do governador eleito Eduardo Leite (PSDB).