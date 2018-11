Jornalistas ficam de fora no início das atividades do CCBB

No primeiro dia em que o gabinete da equipe de transição de Jair Bolsonaro (PSL) deveria estar em funcionamento, a imprensa foi deixada do lado de fora do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). A informação repassada pela Secretaria de Comunicação do governo é a de que os jornalistas só poderão entrar no espaço a partir de amanhã, um dia depois que Bolsonaro deverá chegar a Brasília. O CCBB conta com um comitê para receber os jornalistas credenciados para acompanhar os trabalhos de transição. Nesta segunda-feira pela manhã, apenas funcionários do CCBB foram vistos entrando no local.