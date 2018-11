Do PDT, suplente de Onyx diz que vai atuar em sintonia com Bolsonaro

Agência Brasil

O suplente de deputado federal Washington Cerqueira (PDT-RS), que assumirá a vaga de Onyx Lorenzoni (DEM-RS), disse que sua atuação na Câmara estará alinhada com as posições do presidente eleito Jair Bolsonaro. "Eu tenho minha linha de pensamento e acho que é muito na linha daquilo que está sendo traçado para o próximo governo", afirmou.

Washington esteve hoje na Câmara para acertar os trâmites da sua posse, que deve ocorrer nesta terça-feira, e para uma reunião com o titular da vaga. Onyx será ministro extraordinário no processo de transição de governo.

O suplente disse que sua posição não deverá criar atritos no partido. "É claro que tenho respeito ao partido, mas tenho minha linha de conduta e de pensamento".

O deputado fez carreira no futebol, onde ficou conhecido como Washington Coração Valente. Em 2002, quando jogava pelo Fenerbahce, da Turquia, foi diagnosticado com obstrução em uma artéria e aconselhado a deixar o futebol. Após se submeter a uma cirurgia, voltou a treinar no Atlético Paranaense e foi campeão brasileiro pelo Fluminense, em 2010.

Washington disse que no curto período de tempo em que ficará na Câmara - até 31 de janeiro de 2019 - vai dar prioridade a questões relativas ao esporte, como saída para problemas de saúde e de segurança.

No entanto, ele não vê problemas na extinção do Ministério do Esporte, em análise pela equipe de Bolsonaro. "Isso não está definido. Se isso acontecer, não quer dizer que ele vá cortar recursos para o esporte", disse. A ideia é fundir os ministérios da Educação, Cultura e Esporte.