Leite e Sartori dão início à transição de governo no Rio Grande do Sul

Bruna Suptitz

O governador eleito Eduardo Leite (PSDB) e o atual titular do cargo no Rio Grande do Sul José Ivo Sartori (MDB) tiveram na manhã desta segunda-fera (5) a primeira reunião do processo de transição entre os dois gestores, que se estenderá ao longo dos próximos dois meses. Os integrantes das equipes devem ser apresentados até amanhã (6).

O principal tema em discussão, conforme explicou Leite ao fim do encontro, foi o encaminhamento de um Projeto de Lei à Assembleia Legislativa que autorize a manutenção do atual percentual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) até 2020 - em 2015, Sartori conseguiu aumentar as alíquotas por prazo determinado e a majoração encerra em dezembro deste ano.

"Apresentamos proposta de campanha para majoração das alíquotas por dois anos, para então promover revisão do sistema tributário", justificou. A projeção do futuro governador é apresentar a minuta da proposta anda esta semana. Ele também se dispôs a fazer o papel de articulador político da pauta junto aos deputados no Legislativo estadual.

Além desta pauta, outras devem ser objeto de trabalho da equipe de transição, como o andamento da negociação com o Governo Federal para a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) ou mesmo serviços de rotina, como a Operação Verão na área da segurança pública -que inicia sob o comando de Sartori e seguirá na gestão de Leite.

Sobre o atraso no pagamento de salário aos servidores estaduais, que em outubro chegou a 35 meses, Eduardo Leite disse que "é algo sobre o que o atual governo precisa se pronunciar". A reunião aconteceu a portas fechadas e teve a participação do vice-governador José Paulo Cairoli (PSD) e do vice eleito Delegado Ranolfo (PTB).

Na saída, Sartori fez um breve pronunciamento citando o decreto editado na semana passada para dar início aos trabalhos e colocando à disposição os integrantes da sua gestão. "O Rio Grande é maior que todas as nossas diferenças", ponderou.