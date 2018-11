Onyx Lorenzoni será nomeado ministro extraordinário durante transição nesta segunda-feira

Braço direito do futuro mandatário, Lorenzoni será o ministro da Casa Civil do novo governo FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL/JC

O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) será nomeado nesta segunda-feira (5) como ministro extraordinário e será oficialmente o responsável pela coordenação do processo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Braço direito do futuro mandatário, Lorenzoni será o ministro da Casa Civil do novo governo. A Coluna do Estadão antecipou a nomeação.

A nomeação será publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Lorenzoni se licenciará da Câmara dos Deputados e o suplente da coligação, Washington Stecanela Cerqueira, do PDT do Rio Grande do Sul, assumirá o mandato. Ele é ex-jogador de futebol e atualmente é dirigente do clube Itabaiana, de Sergipe.

Mesmo licenciado da Câmara, Lorenzoni poderá manter o salário de deputado, que é de R$ 33.763, maior do que o de ministro (R$ 30.934) e dos demais cargos da transição, que pode variar entre R$ 2,5 mil a R$ 16,5 mil.

Na semana passada, Lorenzoni afirmou que Bolsonaro nomeará 22 pessoas das 50 possíveis para integrar a equipe de transição. Os nomes também serão publicados no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O grupo trabalhará com os funcionários do presidente Michel Temer, designados para este período, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.

A área já foi organizada para a transição. Segundo a assessoria de comunicação do DEM, que está auxiliando na relação com os jornalistas, ainda não há uma definição sobre a entrada da imprensa no CCBB e a participação em entrevistas coletivas por envolver questões logísticas e de segurança.