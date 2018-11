Sartori e Leite têm primeiro encontro para tratar de transição

Diego Nuñez

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), tem hoje sua primeira reunião com o atual chefe do Executivo estadual, José Ivo Sartori (MDB), após a disputa eleitoral que levou à eleição do tucano. O encontro, que acontecerá no Palácio Piratini a partir das 10h30, dá início à transição da atual gestão para a que estará à frente do Estado nos próximos quatro anos a partir de 1 de janeiro.

Pelo lado do atual governo, quem comandará os trabalhos de transição é o chefe da Casa Civil, Cleber Benvegnú. No final da semana passada, o governo publicou um decreto que "define o acesso às informações sobre a gestão da administração estadual, como aquelas relativas a atividades exercidas pelos órgãos e entidades, contas públicas e resultados de programas, projetos e ações, incluindo todas as metas e indicadores dos Acordos de Resultados", conforme divulgado em nota pela assessoria da Casa Civil.

Na nota, Benvegnú declarou que "a ferramenta do Acordo de Resultados é, praticamente, uma transição pronta. Nossa disposição é de total colaboração com o governo eleito".

Segundo o coordenador da campanha vitoriosa no pleito e ex-prefeito de Viamão, Valdir Bonatto (PSDB), o grupo de transição por parte do futuro governo terá dois eixos: um político e um técnico. A gestão eleita espera o encontro com os emedebistas para definir as áreas que serão prioritárias na transição, mas admite que o foco não poderá escapar da área econômica.

"O núcleo técnico vai buscar informações junto ao atual governo e prospectar alternativas para as dificuldades financeiras do Estado, enquanto formaremos um grupo político que tenha afinidade com cada uma das áreas que o governo tem", colocou Bonatto.

Os tucanos ainda não definiram quem irá coordenar tanto o eixo político como o técnico, mas Bonatto garantiu que o próprio Eduardo Leite será quem estará mais à frente do processo de transição.

A acirrada disputa de segundo turno não afetará este período entre governos, na visão do PSDB. Bonatto disse "ter certeza que a relação logo depois do resultado da eleição é republicana. (O atrito do período eleitoral) faz parte do processo. (P atual governo) não vai estar disposto de dificultar agora".

Em sua conta oficial no Twitter, o governador Sartori falou sobre uma "transição transparente, colaborativa, de alto nível técnico e político, como merecem os gaúchos e gaúchas. Passada a eleição, fica o trabalho, o convívio e a amizade".