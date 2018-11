Temer deseja sorte e sucesso para Bolsonaro

O presidente Michel Temer afirmou neste domingo (4) desejar sorte e sucesso ao seu sucessor, o presidente eleito Jair Bolsonaro.

Os dois se encontrarão pela primeira vez após o resultado das eleições na próxima quarta-feira, em Brasília. A transição entre os governos começa nesta semana.

Temer falou sobre Bolsonaro ao ser questionado a respeito de que dica daria a ele sobre a Presidência. O presidente esteve no Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira (Inep) para acompanhar o início da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).