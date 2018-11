Onyx entrega 22 nomes da equipe de transição

Já existe uma estrutura montada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para receber a equipe do presidente eleito.

Ele se reuniu com o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha (MDB), para dar início oficialmente ao processo de transição. Segundo Onyx, trata-se de uma primeira lista, com nomes mais concentrados na área econômica e de infraestrutura. A equipe de Bolsonaro pode indicar até 50 nomes para compor a equipe de transição. "Por enquanto, são 22. Na medida em que os ministros forem nomeados, vão ser trazidos novos técnicos", disse Onyx após a reunião. O presidente eleito ainda tem direito a indicar até outros 28 nomes para compor a equipe.

O futuro ministro da Casa Civil, deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), entregou nesta quarta-feira ao Palácio do Planalto 22 nomes de assessores que vão compor a equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Bolsonaro define pelo menos 15 ministérios em novo governo

Na reunião desta terça-feira, a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) avaliou fusões em ministérios que podem chegar de 15 a 17 pastas. Atualmente, há 29 ministérios. Além do superministério de Economia, que englobará Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio Exterior e o da Agricultura, que juntará com o do Meio Ambiente, a Casa Civil também deverá se juntar a Secretaria de Governo, que será comandada pelo deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

Ciência e Tecnologia, que terá como ministro o astronauta Marcos Pontes, será unido ao Ensino Superior. Também haverá a fusão do Ministério da Infraestrutura com o de Transportes. Já o de Desenvolvimento Social unirá os Direitos Humanos e cogita-se uma mulher ligada a movimentos sociais para ocupar o cargo. Haverá ainda a fusão do Ministério da Justiça com o da Segurança Pública, para onde se cogita o juiz federal Sérgio Moro.

Há uma dúvida em relação ao Ministério da Integração Nacional, se este deverá juntar o das Cidades e de Turismo. Permanecerão separados os ministérios da Defesa, Trabalho, Minas e Energia, Relações Exteriores, Saúde e o Gabinete de Segurança Institucional.