Governo do Rio Grande do Sul deposita parcela do 13º salário de 2017

Nesta quarta-feira (31), o Governo do Rio Grande do Sul efetuou o depósito da décima parcela do 13º salário dos servidores vinculados ao Poder Executivo de 2017. Em nota, o governo anuncia que o ordenado está com os valores atualizados. A Secretaria da Fazenda calcula um gasto de R$ 110 milhões. A pasta igualmente realizou o repasse da indenização pelo atraso da folha do mês de setembro no montante de R$ 1 milhão. Estes créditos estão disponíveis na rede bancária desde as primeiras horas da manhã.

O governo estima que ainda serão necessários outros R$ 180 milhões para concluir o pagamento da folha do mês passado.

A parte líquida da folha de outubro fechou em R$ 1,228 bilhão, sem considerar os valores das consignações. Ao todo, foram contemplados 342 mil vínculos ativos, inativos e pensionistas.