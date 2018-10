Prefeitura deposita R$ 1,7 mil e paga menos de um quarto dos servidores nesta quarta

A prefeitura de Porto Alegre divulgou no início da tarde desta terça-feira (30) que a primeira parcela dos salários de outubro dos servidores municipais, depositada na quarta-feira (31), será de R$ 1.700,00. O valor é suficiente para integralizar os salários de 23% dos servidores (7.269 matrículas) no último dia útil do mês.

Ao todo, o valor depositado ao funcionalismo corresponde a R$ 48,2 milhões, proveniente do saldo de receitas e do ingresso de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O saldo restante da folha, necessário para quitar os vencimentos dos outros 77% dos servidores, é de R$ 85,3 milhões. De acordo com o secretário da Fazenda, Leonardo Busatto, os salários de todos os funcionários ligados ao Executivo devem ser pagos até o dia 14 de novembro, conforme o ingresso de receitas nos cofres da prefeitura.