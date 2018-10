Departamento de Estado dos EUA parabeniza Bolsonaro pela vitória

Porta-voz afirma que EUA 'anseiam por trabalhar' com o presidente eleito TÂNIA RÊGO /AGÊNCIA BRASIL/JC

Folhapress

A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Heather Nauert, parabenizou o presidente eleito Jair Bolsonaro e saudou o "forte compromisso do Brasil com a democracia" em comunicado divulgado nesta segunda-feira (29).

"Os Estados Unidos e o Brasil compartilham uma parceria vibrante baseada em um comprometimento mútuo para promover a segurança, a democracia, a prosperidade econômica e os direitos humanos", afirmou.

"Como duas das maiores democracias e economias no mundo, nós estamos trabalhando juntas para enfrentar os desafios globais e regionais mais urgentes do século 21". A crise na Venezuela é uma das maiores preocupações dos Estados Unidos na América Latina.

Nauert disse ainda que valorizam a "profunda cooperação" do país com o Brasil e que "anseiam por trabalhar" com Bolsonaro nos próximos anos.