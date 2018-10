Sartori diz que governo tucano terá seu apoio

Marcus Meneghetti

O clima no local escolhido pelo governador José Ivo Sartori (MDB) para o pronunciamento após resultado do pleito era de consternação. Ao reconhecer a vitória do governador eleito Eduardo Leite (PSDB), Sartori ofereceu o seu apoio ao próximo governo. Depois da apuração das urnas - que apontaram 53,62% dos votos válidos para o tucano e 46,38% para o emedebista - Sartori foi recebido no Intercity Hotel, na Capital, pela sua equipe de governo e militantes. Entre lágrimas e abraços, eles gritavam "Sartori, Sartori, Sartori!"

O candidato derrotado demorou para entrar no auditório onde estava programada a entrevista coletiva, pois todos queriam abraçá-lo. Aliás, não só ele, mas também a sua família, que o acompanhava desde a manhã. Muitos apoiadores estavam comovidos. Alguns choravam emocionados. Outros pareciam irritados.

Tanto que, enquanto o governador entrava no local da coletiva, um militante ironizou os jornalistas que o aguardavam. "Parabéns para quem publicou pesquisas mentirosas", gritou um homem. Ele se referia ao levantamento de intenção de votos realizada pelo Ibope, divulgada no sábado.

A coligação de Sartori chegou a acionar a Justiça Eleitoral, na tentativa de barrar a publicização da pesquisa, por avaliar que o método não respeitava a normativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entretanto, o pedido foi negado. O Ibope indicou 57% dos votos a Leite e 43% a Sartori, com margem de erro de dois pontos percentuais.

De qualquer forma, o assunto foi logo esquecido, pois, no início da coletiva, o governador deu uma demonstração da sua conhecida espirituosidade. Assim que se posicionou ao lado de correligionários, o mestre de cerimônia anunciou que abriria o microfone às perguntas. Entretanto, Sartori disse que faria um pronunciamento. E brincou: "Acho que ainda posso mandar em alguma coisa". Por um momento, as risadas dissiparam a frustração.

Apesar da brincadeira, era visível que Sartori também estava consternado. Tinha lágrimas nos olhos e a voz embargada. Por isso, logo esclareceu: "Vou falar algumas palavras, depois vou deixar vocês com o chefe da Casa Civil, Cleber Benvegnú. Ele vai falar com vocês da imprensa, porque, como podem ver, não estou em condições de falar".

Em seguida, abriu um rascunho do discurso e avaliou o resultado do pleito. "O Rio Grande do Sul ganhou nesta eleição. Afinal, os dois projetos que foram para o segundo turno mostraram que os gaúchos deixaram para trás o modelo do retrocesso", avaliou Sartori, referindo-se aos projetos das candidaturas de esquerda. Também se disse honrado pela votação competitiva. "A partir de 1 de janeiro de 2019, o Eduardo Leite vai ser o governador de todo o Rio Grande do Sul. Ele vai poder contar com o meu apoio", concluiu. No final do seu discurso, agradeceu aos militantes. A plateia o ovacionou. Algumas vozes se sobressaíam. "Obrigado a você, Sartori", gritavam. Depois disso, o governador foi embora.

O dia de ontem foi atribulado para Sartori. Depois de tomar o café com a família, visitou as rádios Guaíba, Bandeirantes e o estúdio móvel da Gaúcha, instalado na Pucrs. Depois, com a família, pegou o avião para Caxias do Sul, onde votou por volta do meio-dia.

Durante a entrevista na Gaúcha, Sartori acabou se deparando com o adversário, que havia acabado de conversar com os jornalistas do veículo. Ao ver Eduardo Leite cercado de repórteres de outros meios de comunicação, Sartori apenas se dirigiu ao estúdio, instalado à céu aberto. Antes de ir embora, o tucano foi cumprimentar o emedebista, que, a essa altura, já estava ao vivo. "Um ótimo domingo para o senhor", desejou. "Espero que o meu dia seja melhor que o seu", brincou Sartori, bem-humorado. Leite respondeu: "vai ser o que o povo gaúcho desejar". Através do resultado das urnas, a população acabou concedendo um dia melhor ao tucano, pelo menos do ponto de vista eleitoral.