João Doria vence e mantém o domínio do PSDB em São Paulo

Na eleição estadual mais disputada do País, o ex-prefeito João Doria (PSDB), de 60 anos, foi eleito governador de São Paulo. Com quase 52% dos votos válidos, o tucano derrotou o atual governador, Márcio França (PSB), que obteve 48%, e garantiu a hegemonia do PSDB no estado, que já dura 24 anos - são sete eleições consecutivas.

Com a vitória em São Paulo, o PSDB comandará, a partir de 2019, um total de três estados, desempenho inferior ao de 2014, quando a sigla venceu em cinco pleitos regionais. Além de Doria, Eduardo Leite (RS) e Reinaldo Azambuja (MS) também venceram pela sigla.

O PT foi o partido que mais elegeu governadores. Foram quatro: Fátima Bezerra (RN), no segundo turno, e Rui Costa (BA), Wellington Dias (PI) e Carlos Santana (CE), no primeiro turno - todos na Região Nordeste.

O ex-juiz Wilson Witzel (PSC) foi uma das surpresas desta eleição. Ele superou o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), na disputa ao Palácio da Guanabara.

Witzel garantiu a vitória apesar da queda nas pesquisas de intenção de voto neste segundo turno. Juiz federal até março deste ano, Witzel foi embalado pela associação que fez de sua campanha com a do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

Em sua primeira disputa eleitoral, o empresário Romeu Zema Neto (Novo) surpreendeu já no primeiro turno, quando ficou em primeiro lugar na disputa pelo governo de Minas Gerais. Foi eleito com 72% dos votos, a maior votação deste segundo turno. Ele também aproveitou a onda nacional de Bolsonaro e derrotou PT e PSDB, até então as principais forças políticas do estado.

O advogado Ibaneis Rocha (MDB) foi outro furacão de votos. Venceu o segundo turno da disputa pelo governo do Distrito Federal. A larga vantagem do candidato nas pesquisas, que agora se confirmou nas urnas, não esteve presente em toda a campanha, quando arrancou com 2%.

Em Santa Catarina, Comandante Moisés (PSL), também venceu por larga margem (71%).