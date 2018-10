Festa de eleitores de Jair Bolsonaro lota avenida Goethe, em Porto Alegre

Suzy Scarton

Parecia uma comemoração esportiva, de algum jogo da Copa do Mundo ou de uma final de campeonato da dupla Grenal, mas o motivo que levou milhares de pessoas a ocupar a avenida Goethe, em Porto Alegre, na tarde e na noite de ontem, era político. Enrolados em bandeiras do Brasil e usando faixas e chapéus verde-amarelos, eleitores do, agora, presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), acompanharam a apuração das urnas com os olhos em um telão, exatamente como ocorre em dias de partidas importantes.

Assim que as primeiras parciais da apuração foram liberadas no telão, às 19h, o candidato já superava o oponente, Fernando Haddad, do PT, em quase um milhão de votos. O público, tomando a vitória quase como garantida, explodiu em aplausos e entoou gritos de "Mito, mito, mito!." As demais divulgações das parciais foram, igualmente, acompanhadas pela comemoração efusiva dos eleitores, que se abraçavam e dançavam ao som de músicas que exaltavam a vitória de Bolsonaro. Faixas e camisetas com os dizeres "Meu partido é o Brasil", "Bolsonaro Presidente", bonecos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dentro de uma gaiola, com roupa de presidiário, e bandeiras do Brasil eram vendidas no local.

A espera foi curta. Por volta das 19h20min, com 94,44% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro foi declarado matematicamente eleito como o 42º presidente da República do Brasil. A multidão foi à loucura, aos gritos de "Vamos fechar o PT", "A nossa bandeira jamais será vermelha". Logo após a declaração, a organização do evento fez tocar o hino nacional, cuja reprodução terminou, mais uma vez, com uma salva de aplausos e mais gritos comemorativos. Mais tarde, o hino rio-grandense também foi ouvido no local.

Nem a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) nem o efetivo da Brigada Militar, que acompanhou a festa bolsonarista durante toda a apuração de votos, soube informar quantas pessoas estavam aglomeradas na avenida Goethe. A reportagem do Jornal do Comércio estimou que fossem cerca de cinco mil pessoas, mas a multidão foi crescendo depois que a palavra "Eleito" brilhou no telão. Além das pessoas que acompanhavam, a pé ou sentadas no local, muitos motoristas endossavam a festa ao descer a rua Mostardeiro, buzinando. A reportagem flagrou, inclusive, infrações de trânsito: motoristas que seguravam o celular para fora da janela, a fim de filmar a movimentação. Um homem, empolgado, chegou a soltar, de dentro do carro, um foguete em direção ao Parque Moinhos de Vento, o Parcão.

Ao mesmo tempo que acompanhavam a apuração de votos para presidente, o público também assistia à definição dos novos governadores de estados que ainda aguardavam a decisão do segundo turno. Quando o candidato do PSDB, Eduardo Leite, foi declarado eleito como governador do Rio Grande do Sul, superando o adversário José Ivo Sartori, do MDB, a multidão explodiu em vaias. A declaração de João Dória, também PSDB, como governador de São Paulo, no entanto, foi recebida com comemoração pelo público.