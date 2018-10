Agência Brasil

Com 92,09% das urnas apuradas nas representações diplomáticas do Brasil no exterior, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) venceu com 70,82% dos votos válidos. O adversário, o petista Fernando Haddad, obteve 29,18%.

A votação no exterior foi marcada pela grande abstenção, que chegou a 59,59%. Os votos em branco somaram 3,65% e os votos nulos, 4,2%.