Leite vira e aparece com vantagem na parcial para o governo do RS

Com mais de 2 milhões de votos apurados, Eduardo Leite (PSDB) lidera as parciais da eleição para o governo do Rio Grande do Sul. Até por volta das 17h40min, Sartori é quem aparecia à frente, quando ocorreu a virada.

Com 32% dos votos apurados, Leite lidera com 51,1%, enquanto Sartori arrebatava 48,9% da preferência. O número representa 1/3 dos votos apurados no Rio Grande do Sul.

Nenhum município grande encerrou a apuração ainda.