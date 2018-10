Conforme Boca de Urna, Eduardo Leite vence no RS com 52% dos votos

De acordo com a pesquisa Boca de Urna, do Ibope, o candidato ao governo do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) vence com 52% dos votos. José Ivo Sartori (MDB), que concorre à reeleição, teria 48%.

Como a diferença é pouca, os dois estão tecnicamente empatados. As informações foram divulgadas pela Rede Globo há pouco.

A pesquisa ouviu 2,6 mil eleitores e foi registrada no TRE-RS com o número RS-09432/2018 e no TSE com o número BR-06971/2018.