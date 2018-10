Sem registros de maior gravidade, eleição é 'atípica' no Estado

Guilherme Daroit

Até as 14h deste domingo (28), a Brigada Militar registrou 14 situações irregulares no Rio Grande do Sul. O clima tranquilo foi descrito como 'atípico' pelo subcomandante geral da BM, Eduardo Biacchi Rodrigues, que lembrou que o próprio primeiro turno, no dia 7, já havia sido calmo em relação à última eleição.

Dos flagrantes, apenas um pode ser considerado mais problemático, segundo Rodrigues. Um motorista foi autuado por possível transporte irregular em Barra do Guarita, na divisa com Santa Catarina. Encaminhado à Polícia Civil, o caso foi registrado para investigação posterior.

Além disso, uma eleitora foi presa por agredir uma mesária, em Porto Alegre. A ocorrência foi registrada no Colégio Concórdia, bairro São Geraldo, na Zona Norte.

Os demais casos são descritos pelo subcomandante como tendo pouco potencial ofensivo, como propaganda boca de urna, discussões e manifestações coletivas. Nenhum material foi apreendido, ao contrário do primeiro turno, quando mais de 200 mil itens foram recolhidos pela BM.

O subcomandante ainda garantiu que a Brigada Militar está preparada para as manifestações após a apuração, e que espera que os perdedores aceitem a derrota e ajudem a manter a ordem até o fim do dia.