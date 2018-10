Temer programa pronunciamento após resultado presidencial

Agência Folhapress

O presidente Michel Temer pretende fazer um pronunciamento após a divulgação do resultado da eleições presidencial. Ele convocou assessores e auxiliares para comparecerem a partir das 17h ao Palácio do Alvorada, onde acompanhará a apuração e formulará seu discurso. A ideia é que ele convoque a imprensa após parabenizar pelo telefone com o presidente eleito.

Em conversas reservadas, Temer tem demonstrado desde o início do segundo turno preferência pela eleição de Jair Bolsonaro, do PSL. A torcida se deve aos acenos do capitão reformado de não revogar medidas como o teto de gastos e a reforma trabalhista, iniciativas que o presidente considera conquistas de seu mandato.