Justiça Eleitoral registra apenas cinco ocorrências no Rio Grande do Sul

Diego Nuñez

O Tribunal Regional Eleitoral divulgou a relação de ocorrências registradas pela Brigada Militar durante a manhã de eleições neste domingo (28). Até o meio-dia de hoje, foram contabilizados apenas cinco casos de crime eleitoral no Rio Grande do Sul.

O primeiro foi na cidade de Santo Ângelo, onde uma pessoa foi detida após ser flagrada usando um celular dentro da cabine. Ela assinou um Termo Circunstancial. O segundo veio do Litoral Norte: em Capão da Canoa, uma confusão levou a apreensão de dois eleitores. Ambos tiveram que assinar um Termo Circunstancial após a discussão.

Também foi registrada um caso de agressão a mesário em Porto Alegre. Os outros dois casos foram de boca de urna, um em Capão do Leão, no Sul do Estado, e outro na Capital. O TRE não tem recebido muitas reclamações quanto a filas desproporcionais, como ocorrido no primeiro turno.

Para a Justiça Eleitoral, o número de denúncias é baixo. Segundo o Procurador Regional Eleitoral do Estado, Luiz Carlos Weber, disse que se "esperava uma avalanche muito maior, principalmente na questão da fake news. Mas não está sendo o caso dessa eleição".

Coordenador do Gabinete Eleitoral do Ministério Público, Rodrigo Zilio disse que "a expectativa era de que tivesse mais casos, em função do número de ocorrências no primeiro turno e do tensionamento do pleito".

Também até o meio-dia de hoje, o TRE precisou fazer a troca de 145 urnas eletrônicas. O número baixo em relação ao primeiro turno, quando haviam sido trocadas 379 no mesmo tempo, se deve por conta do tempo em que as urnas não eram utilizadas. Por conta dos dois anos em que ficaram sem uso, desde as eleições municipais de 2016, um maior número de urnas apresentou problemas no primeiro turno. No Estado, há 27.298 urnas em funcionamento.

Segundo a assessoria de imprensa do TRE, neste segundo turno nem mesmo os eleitores de Jair Bolsonaro (PSL) têm ligado fazendo reclamações de que o seu candidato não aparecia na urna eletrônica na hora do voto. Ao longo da primeira corrida, esse foi o maior número de reclamações de eleitores. No dia 7 de outubro, foram registrados 115 mil votos para governador no número 17, que foram, portanto, anulados.