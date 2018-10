Leite prega cautela e afirma que primeiro é preciso ganhar a eleição

Bruna Suptitz

Candidato mais votado no primeiro turno, com 35,9% dos votos válidos, e líder em todas as pesquisas divulgadas no segundo turno, o candidato ao governo do Estado Eduardo Leite (PSDB) manteve a cautela em suas manifestações na manhã deste domingo (28), segundo turno das eleições gerais no Brasil. Mesmo com vantagem de 14 pontos percentuais na pesquisa de intenção de votos divulgada na noite passada , o ex-prefeito de Pelotas não falou em vitória nem fez projeções do possível governo nas entrevistas que concedeu à imprensa.

"Sei que estão todos ansiosos por nomes, mas primeiro temos que ganhar a eleição. Não posso repartir espaços em um governo que não existe", declarou em entrevista à Rádio Gaúcha quando questionado se tinha um "nome dos sonhos" para compor o secretariado.

E foi ao deixar essa entrevista que Leite e seu adversário na disputa, o governador José Ivo Sartori (MDB), protagonizaram o momento mais curioso da manhã de segundo turno. No pátio da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), o tucano atendia a jornalistas quando o emedebista chegou para conceder entrevista à emissora de rádio instalada no pátio de entrada da universidade.

A distância entre os dois era de menos de cinco metros quando Sartori entrou no ar e Leite, orientado por sua assessoria de comunicação, dirigiu-se ao espaço para o tão esperado aperto de mãos , desejando um bom domingo ao oponente. O governador prontamente respondeu: "espero que o meu seja melhor que o seu", provocando risos do público que acompanhava o encontro. O ex-prefeito de Pelotas emendou: "vai ser o que o povo gaúcho desejar".

Também na Pucrs o tucano recebeu manifestações de apoio de eleitores, algumas curiosas. Com um adesivo do PT no peito, um homem que passava disse ter votado pela primeira vez na vida no PSDB. Leite agradeceu e disse que trabalhará para honrar a confiança recebida. Pouco antes de deixar o local, atendeu a um pedido para tirar foto com outro homem, também com adesivos do PT e do presidenciável Fernando Haddad.

Eduardo Leite iniciou o dia repetindo agenda do primeiro turno, com um café da manhã em Esteio, na casa do candidato a vice-governador Delegado Ranolfo Vieira Júnior (PTB). Na sequência, acompanhou a votação de Ranolfo, junto de uma comitiva que incluiu o prefeito e o vice de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB) e Gustavo Paim (PP), além deputados e lideranças políticas de partidos coligados.

Durante o trajeto de cerca de três quarteirões, cumprimentou e posou para fotos com pessoas na rua e na escola Municipal Osvaldo Aranha - em uma das paradas, um senhor derramou o chimarrão nas suas costas, manchando a camisa do candidato. Leite precisou fazer um desvio do seu roteiro seguinte para passar em casa e trocar de roupa.

Em todas as manifestações que fez à imprensa, o tucano criticou a divulgação de notícias falsas que atribuiu à campanha de Sartori. Alegando que as fake news são "um grande desafio para a democracia nos tempos modernos", Leite sustentou que o adversário, "na falta de boas propostas para apresentar à população gaúcha, apostou na ideia do medo". Esse tema foi pauta dos dois últimos debates protagonizados pelos postulantes ao Palácio Piratini na quinta-feira passada.

À tarde, Eduardo Leite viaja a Pelotas, onde mantém seu domicílio eleitoral. Após votar, acompanha o voto da prefeita Paula Mascarenhas (PSDB), que foi vice na sua gestão, e aguardará a divulgação resultado das urnas na casa dos pais. A previsão é de que volte a Porto Alegre no início da noite, quando atenderá novamente a imprensa.