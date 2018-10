'Vamos lutar até as 17h para ganhar a eleição', diz Sartori

Marcus Meneghetti

“Hoje não tem descanso. Até as 17h, é lutar para ganhar a eleição”, disse o governador José Ivo Sartori (MDB) no meio da manhã, depois de conceder entrevista no estúdio móvel da Rádio Gaúcha, na Pucrs. No segundo turno do pleito, Sartori disputa a reeleição contra o ex-prefeito de Pelotas Eduardo Leite (PSDB).

O emedebista ficou em segundo lugar no primeiro turno e apareceu atrás do adversário em todas as pesquisas de intenção de voto no segundo turno. Mesmo assim, Sartori se manteve confiante. Na primeira agenda do dia, na Rádio Guaíba, isso ficou claro. “Já tive tantas surpresas em eleições que, nesta, espero mais uma a nosso favor”.

O roteiro de visitas pelas emissoras sediadas na Capital começou cedo, por volta das 8h. “Está calçando um tênis para aguentar a maratona de hoje, Sartori?”, brincou um dos jornalistas que acompanharam sua agenda. “Sapatênis”, corrigiu o emedebista, com um sorriso irreverente no rosto.

De fato, o dia promete ser atribulado. Só na manhã, depois de tomar o café da manhã com a família, Sartori falou com a Guaíba, a Rádio Bandeirantes e a Gaúcha. Às 11h, pegou o avião para Caxias do Sul – onde votaria por volta do meio-dia, segundo previsão de sua agenda.

“Tem que pegar o avião, senão não dá tempo de voltar. Às 16h, pretendemos estar de volta à Capital”, comentou Sartori, acompanhado dos assessores que controlavam o tempo, constantemente. Entre as 19h e 20h, está agendada uma coletiva sobre o resultado da eleição, no Intercity Hotel.

Em Caxias, o almoço foi reservado à família e a alguns apoiadores mais próximos. Aliás, a primeira-dama, Maria Helena Sartori (MDB), e a filha Carolina Sartori encontraram o emedebista na Pucrs – a última agenda antes de pegar o avião. O filho, Marcos, o acompanhou desde o início da manhã.

Quando chegou para a entrevista na Gaúcha, Sartori acabou se deparando com o adversário, que havia acabado de conversar com os jornalistas do veículo. Ao ver Eduardo Leite cercado de repórteres de outros meios de comunicação, Sartori apenas se dirigiu ao estúdio, instalado à céu aberto, no passeio público da universidade.

Antes de ir embora, o tucano foi cumprimentar o emedebista, que, a essa altura, já estava no ar. “Um ótimo domingo para você”, desejou. “Espero que o meu dia seja melhor que o seu”, brincou Sartori, se valendo do seu conhecido bom humor.

Apesar de as pessoas que estavam no entorno terem dado gargalhadas, a piada pareceu ter caído meio mal, pois se instalou uma certa tensão no ar. Afinal, o tom das campanhas se elevou durante o segundo turno. Tanto que, nos debates, os dois candidatos trocaram acusações.

Leite dizia que o emedebista “faltava com a verdade” e espalhava fake news nas redes sociais. Sartori insistia que o tucano se vitimizava diante das críticas e que“uma hora pensava uma coisa; outra hora, pensava outra”.

Durante a entrevista, o próprio Sartori reconheceu a radicalização da campanha na segunda etapa do pleito. Quer dizer, reconheceu isso no seu adversário. “O tom da campanha subiu até mais que o desejável (no segundo turno). Mas eu nunca me vitimizei, nem mesmo nos momentos mais difíceis”, alfinetou o emedebista.