Acompanhada de Rossetto e Jairo Jorge, Manuela vota em Porto Alegre

Carlos Villela e Paulo Egídio

Candidata à vice-presidência da República pela chapa de Fernando Haddad (PT), a deputada estadual gaúcha Manuela D’Ávila (PCdoB) iniciou o dia em Porto Alegre, seu domicílio eleitoral, para votar no segundo turno das eleições.

A agenda começou com um café da manhã junto a correligionários no City Hotel, com a presença de Miguel Rossetto (PT) e Jairo Jorge (PDT), candidatos derrotados na disputa pelo governo estadual no primeiro turno. Também estavam presentes o senador reeleito Paulo Paim e a candidata pelo partido de Manuela ao Senado, Abigail Pereira, além de quadros históricos do PCdoB gaúcho, como Jussara Cony e Raul Carrion.

Na sua fala, que encerrou o evento, Manuela atribuiu a queda de Jair Bolsonaro (PSL) nas pesquisas de opinião às denúncias de um esquema ilegal de envio de mensagens contra o PT em massa pelo WhatsApp que, segundo reportagem da Folha de S. Paulo, teria participação de empresários. Conforme a candidata, quando “o Ministério Público e a PGR abriram a investigação, estranhamente nosso adversário começa a murchar nas pesquisas. Por quê? Porque para de mentir, para de levar desinformação para o povo”.

Entre os apoiadores que acompanharam Manuela na manhã de domingo, estavam ainda o secretário-geral do PSB no Rio Grande do Sul, Vicente Selistre, e o deputado estadual Pedro Ruas (PSOL). Ambos destacaram a união dos partidos de esquerda no segundo turno da eleição presidencial.

Selistre lembrou que a executiva nacional de seu partido decidiu de forma unânime pelo apoio à chapa do PT no segundo turno. “Os socialistas democráticos do país, quase por unanimidade, estão na luta contigo (Manuela) e com Haddad no segundo turno. Essa frente democrática e ampla é que se junta para fazer essa virada”, declarou o dirigente do PSB.

Ex-integrante do PT, Jairo Jorge discursou em defesa da candidatura de Haddad e Manuela. “Eventuais divergências que tenhamos são menores diante do que está em risco no Brasil, que é a democracia, a liberdade e a pluralidade que marca o País”, afirmou o pedetista.

Depois do café, Manuela seguiu de van para o Colégio Santa Inês, no bairro Petrópolis, onde votou acompanhada de apoiadores. Ao chegar, ela foi recebida aos gritos de “Manu no Jaburu” pela militância e por integrantes da União da Juventude Socialista (UJS) e recebeu um ramo de flores, com o qual se dirigiu até a urna.

Manuela levou menos de dez segundo para registrar seus votos. Ainda com o buquê na mão, saiu da cabine e fez o clássico sinal da vitória.

Logo depois, em entrevista a jornalistas, reafirmou as críticas a Bolsonaro, lembrando que já havia cobrado “a necessidade do TSE ter velocidade maior na apuração de fake news” no dia do primeiro turno das eleições. “O nosso adversário teve que começar a falar, e quando falou mostrou exatamente ao povo quem é”, disse a candidata. “Um homem que promove o ódio e a intolerância, que bate continência para a bandeira americana e não respeita o povo brasileiro”, completou.

Antes de deixar a escola, Manuela tirou fotos com o público – uma delas junto a uma menina com uma camiseta com estampa do desenho animado Miraculous. A deputada, que fez vários de seus roteiros de campanha na companhia da filha Laura, de três anos, brincou com a menina dizendo que conhecia todos os personagens da série.

Iniciando a carreira política no movimento estudantil, Manuela D’Avila conquistou seu primeiro cargo eletivo em 2004, como vereadora na capital gaúcha. Nas suas três eleições seguintes para o Legislativo, duas vezes como deputada federal e uma como estadual, foi a campeã de votos no Estado. Ela também já concorreu à prefeitura de Porto Alegre em duas ocasiões, ficando em terceiro lugar em 2008 e em segundo em 2012. Aos 37 anos, disputa sua sétima eleição.