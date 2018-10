'Ciro é um democrata e vota em Haddad', garante Jairo Jorge

Paulo Egídio

O candidato do PDT ao governo do Rio Grande do Sul, Jairo Jorge, afirmou neste domingo (28) que Ciro Gomes (PDT) votará em Fernando Haddad (PT) no segundo turno da eleição presidencial. “Acredito que ficaram sequelas da campanha, mas o Ciro é um democrata, está com Haddad e, vota no Haddad”, garantiu Jairo, ao acompanhar o café da manhã e o voto da candidata à vice-presidência na chapa petista, Manuela D’Avila (PCdoB).

Vice-presidente nacional do PDT, ele lembrou que o partido já definiu o apoio a Haddad e que Ciro participou “ativamente” da decisão. “Claro que temos nossas críticas, mas elas são menores do que a crença e a fé que temos na democracia”, declarou o ex-prefeito de Canoas, que ficou em quarto lugar na disputa pelo Palácio Piratini.

Neste sábado (27), em vídeo publicado nas redes sociais, Ciro disse que não iria “tomar lado” na disputa do segundo turno, mas pediu que a população “vote pela democracia, contra a intolerância e pelo pluralismo”. O ex-governador do Ceará já manifestou diversas vezes repúdio a Jair Bolsonaro (PSL), mas não chegou a declarar explicitamente o voto em Haddad.

Durante o café da manhã, no City Hotel, Jairo Jorge lembrou que foi secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC) durante a gestão de Haddad. “Eles (Haddad e Manuela) são essa mudança geracional que o brasil precisa, com competência, profissionalismo e seriedade”, disse.

Questionado sobre uma eventual nova candidatura ao governo estadual, Jairo disse que “é muito cedo” para cogitar a hipótese e que a definição depende das eleições municipais de 2020. Para a presidência, no entanto, afirmou que Ciro deve concorrer novamente pelo partido. “Ele saiu fortalecido dessa eleição e é uma grande esperança para ao País", avaliou.