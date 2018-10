Eleitores saem do interior da França para votar para presidente do Brasil

Patrícia Comunello, de Paris

Os brasileiros que votam em Paris mostram neste domingo (28) que as distâncias não são barreira para exercer o seu dever cívico. Muitos dos que residem no interior viajaram para a capital para não deixar de digitar o voto na urna eletrônica. Nesta época do ano, o frio já chegou com mais intensidade. Neste domingo (28), a temperatura média é de 5 graus na capital, que fica quatro horas à frente do horário de Brasília. O local de votação registrou filas. São cerca de 11 mil aptos a votar.

A vendedora Gláucia Frene, de São Paulo, e há 22 anos anos residindo na França, saiu cedo de Orléans para votar na capital. Esse deslocamento é exigido de todos os brasileiros, pois as urnas se concentram na capital.

Eleitora de Jair Bolsonaro (PSL), Gláucia se enrolou em uma bandeira do Brasil para exercer o voto. Ela reside há 28 anos no país. Sobre a escolha, a vendedora diz: "Sou de direita, liberal, em favor do livre mercado, defendo os valores da família e quero mais medidas para melhorar a segurança e a educação, que não pode ter partido".

Gláucia refuta críticas de opositores de que Bolsonaro seja racista e fascista e atribui muitas declarações do capitão do Exército ao "jeito mais informal de ser, do "interior" do candidato. "Aqui na França se diz que uma pessoa como ele 'fala alto o que todo mundo fala baixo'", defende ela, sobre o candidato a presidente. Mas ela admite que Bolsonaro deveria "fechar a boca sobre certas coisas".

Há casos de quem votou pela primeira vez desde que se mudou ao país. A gaúcha de Porto Alegre e mediadora social Paola Rodrigues participa da primeira eleição. Ela saiu com o amigo brasileiro do Rio de Janeiro Eduardo da Mata Fonseca de Lyon, no sul do país, para poder votar. Serão 12 horas entre vinda e volta para casa. Os dois pegaram ônibus de madrugada na cidade distante 423 quilômetros e chegaram às 9h na rua Cléry, na região central de Paris para votar.

"Não votei no primeiro turno porque Lyon é muito longe e para economizar e vir agora. Estou exercendo a minha cidadania, nossos direitos e vim votar com amor", disse a jovem de Porto Alegre, há três anos residindo na França. A referência da eleitora sobre "votar com amor" indica a preferência por Fernando Haddad (PT).

Alessandra votou pela primeira vez ao lado da amiga Karina em Paris. Foto Patrícia Comunello/Especial/JC

"Tô muito emocionada com a mobilização das pessoas aqui, o que não ocorreu antes. Isso mostra que quem está aqui tem consciência do que está em jogo no Brasil", afirma Paola, ao lado de Fonseca e outra brasileira que mora em Lyon Juliana de Noli, que faz mestrado em Comunicação.

Outra gaúcha que encontrou a mediadora social, Karina Paim, está há seis meses em Paris e ainda não vota. "Vim aqui para divulgar meu show e acompanhar os brasileiros", disse a jovem, que estava com chimarrão em mãos e teve de dividir a bebida típica dos gaúchos com muitos conterrâneos como Paola.

Alessandra Ribeiro, paulista que mora há sete anos no sul da França, votou pela primeira vez e foi ao local da votação com a amiga Karina Torres Madureira, que mora em Paris e já votou outras vezes. As duas são eleitoras de Haddad, mas admitem que será difícil o petista vencer. "Vamos resistir até o final, mas será importante continuar a luta depois", diz Alessandra.