Em tom cordial, Leite e Sartori se cumprimentam na Pucrs

Bruna Suptitz

Os candidatos José Ivo Sartori (MDB) e Eduardo Leite (PSDB), que disputam o segundo turno ao governo do Rio Grande do Sul neste domingo (28), iniciaram cedo as agendas em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Foi por volta de 9h45min que o horário das agendas coincidiu na Pucrs. Enquanto o tucano atendia repórteres no pátio de entrada da Universidade, o emedebista se encaminhava ao estúdio móvel da Rádio Gaúcha, a menos de 5 metros de distância um do outro.

Com a entrevista para a rádio já no ar, Leite se dirigiu a Sartori e o cumprimentou desejando um bom domingo. O governador prontamente respondeu: "espero que o meu seja melhor que o seu", provocando risos do público que acompanhava o encontro. O ex-prefeito de Pelotas emendou: "vai ser o que o povo gaúcho desejar".