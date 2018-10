Votação para o segundo turno tem início tranquilo em Porto Alegre

Lívia Rossa

Com abertura dos portões pontualmente às 8h, o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, no bairro Santana, em Porto Alegre, não tinha filas no começo da manhã deste domingo (28). Antes das 9h, eleitores chegavam aos poucos para votar para presidência - disputada entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) e, no Rio Grande do Sul, também para governador, concorrido por Eduardo Leite (PSDB) e José Ivo Sartori (MDB).

A professora de biologia Eva Domingues chegou às 8h30min no local para votar. De acordo com ela, a escola costuma ter fila e por conta disso ela prefere chegar cedo. Sobre as expectativas, demonstra-se indecisa: "ainda não sei, mas espero que fique melhor do que está", afirmou.

A cineasta Giselda Machado, que diz ter "votado pela democracia", também foi uma das eleitoras que chegou cedo. Segundo ela, o voto foi rápido pois não houve a biometria em sua seção enquanto esteve no colégio.

A servidora pública Solangela Silveira trabalhou no primeiro turno vendendo lanches em uma tenda na entrada na escola, e repete o serviço no segundo turno. Ela diz que as eleições "são uma incógnita". "Não sei que é menos pior", definiu.

Os eleitores tem até às 17h de hoje para votar no segundo turno das eleições. Para registrar voto é necessário documento oficial com foto, como carteira de identidade, passaporte válido, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou carteira de trabalho. Não é necessário apresentar o título de eleitor, só no caso de consulta à zona ou seção eleitoral.