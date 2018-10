Pesquisa CNT/MDA mostra Bolsonaro com 56,8% dos votos válidos; Haddad tem 43,2%

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) continua na liderança da disputa presidencial, com 56,8% dos votos válidos, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada na noite deste sábado (27), véspera do segundo turno da eleição. O candidato do PT, Fernando Haddad, aparece com 43,2% das intenções de votos.

Considerando os votos totais, Bolsonaro aparece com 48,5% das intenções de voto, enquanto Haddad tem 37,0%, além de 10,3% que pretendem anular ou votar em branco e 4,2% de indecisos. O voto é definitivo para 91,3% dos eleitores do candidato do PSL e para 91,4% do candidato do PT.

Em relação aos níveis de rejeição, 51,2% dos entrevistados disseram que não votariam em Haddad de jeito nenhum, enquanto o nome de Bolsonaro é rejeitado por 42,7% dos entrevistados.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 27 de outubro de 2018. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios das cinco regiões do País. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-06933/2018.