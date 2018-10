Joaquim Barbosa declara voto a Fernando Haddad em rede social

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa declarou voto a Fernando Haddad (PT), com quem teve encontro há duas semanas. Em sua conta no Twitter, o magistrado diz que o oponente, Jair Bolsonaro (PSL) lhe inspira medo.

O ex-ministro escreveu: "votar é fazer uma escolha racional. Eu, por exemplo, sopesei os aspectos positivos e os negativos dos dois candidatos que restam na disputa. Pela primeira vez em 32 anos de exercício do direito de voto, um candidato me inspira medo. Por isso, votarei em Fernando Haddad."