Gaúchos vão às urnas neste domingo para escolher presidente e governador

Acontece entre as 8h e as 17h deste domingo (28) o segundo turno das eleições para a presidência da República em todo o País, disputado entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

No Rio Grande do Sul e em outras 13 unidades federativas, os eleitores vão escolher também os próximos governadores. Os 8.354.732 gaúchos aptos para votar decidem entre Eduardo Leite (PSDB) e José Ivo Sartori (MDB) para comandar o Estado pelos próximos quatro anos.

Em Porto Alegre, o dia será de passe livre no transporte municipal.

O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados maiores de 18 anos e menores de 70 anos e é facultativo para pessoas entre 16 e 18 anos ou maiores de 70 anos.

As regras da legislação eleitoral no segundo turno são praticamente as mesmas do primeiro. A principal diferença, além do número reduzido de candidatos, é que o eleitor que não votou no dia 7 de outubro pode votar agora no dia 28, porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) interpreta os turnos como pleitos diferentes. Por isso, quem está longe de seu domicílio eleitoral e teve que justificar o voto no primeiro turno também deve justificar no segundo.

O eleitor deve ficar atento ao que configura crime eleitoral. Por exemplo, é proibido fazer campanha ou pedir voto pelo WhatsApp ou outros aplicativos de mensagem no dia da eleição. Conforme a gravidade do crime eleitoral, a punição pode ser o pagamento de multa que vai de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50, a prestação de serviços comunitários e a detenção de seis meses a um ano.

O que você precisa para poder votar:

No dia da votação, você precisa levar documento oficial com foto . Valem: carteira de identidade, passaporte válido, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou carteira de trabalho, por exemplo.

. Valem: carteira de identidade, passaporte válido, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou carteira de trabalho, por exemplo. Não é necessário apresentar o título de eleitor; ele serve para caso você precise consultar os números de sua zona ou seção eleitorais.

Para quem não lembra o local de votação , também é possível consultar no site www.tre-rs.jus.br/.

, também é possível consultar no site www.tre-rs.jus.br/. Para o eleitor das cidades de biometria obrigatória, não é necessário levar documento de identidade.

Regras para a cabine de votação:

Confira a foto do seu candidato depois de digitar o número, e só então aperte a tecla "Confirma". Se você digitar algum número errado, digite Corrige.

do seu candidato depois de digitar o número, e só então aperte a tecla "Confirma". Se você digitar algum número errado, digite Corrige. Para quem já fez o recadastramento biométrico , é possível apresentar apenas o e-título (aplicativo baixado do Apple Store ou do Google Play)

, é possível apresentar apenas o e-título (aplicativo baixado do Apple Store ou do Google Play) Não é permitido entrar na cabine com celular.

entrar na cabine com celular. Você deve entrar sozinho(a) na cabine de votação. Quem pode entrar acompanhado são pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ou deficientes visuais. Cada situação é avaliada pelo presidente da mesa da seção.

O que é permitido no dia da eleição:

Levar uma “colinha” de papel com os números dos candidatos

de papel com os números dos candidatos Manifestação individual e silenciosa dos eleitores através de broches, adesivos e bandeiras. Bonés e camisetas com motivos eleitorais também são permitidos, desde que feitos pelo próprio eleitor.

dos eleitores através de broches, adesivos e bandeiras. Bonés e camisetas com motivos eleitorais também são permitidos, desde que feitos pelo próprio eleitor. Tirar fotos até a entrada da seção eleitoral

O que não é permitido:

Distribuir cola eleitoral para outros eleitores

Abrir o voto ou pedir voto em perfis nas redes sociais e em aparelhos de mensagem

em perfis nas redes sociais e em aparelhos de mensagem Concentração de eleitores com roupas, acessórios e adesivos temáticos de candidatos ou partidos durante a votação. Comícios e carreatas também são proibidos.

de eleitores com roupas, acessórios e adesivos temáticos de candidatos ou partidos durante a votação. também são proibidos. Distribuição de santinhos e panfletos no dia da eleição. Os chamados “derrames” de santinhos também são proibidos, mesmo se feito na véspera do pleito.

no dia da eleição. Os chamados “derrames” de santinhos também são proibidos, mesmo se feito na véspera do pleito. Fazer uso de alto-falantes

Para justificar a ausência: