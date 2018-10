Leite aposta no diálogo e Sartori na emoção em último dia na TV

Paulo Egídio

Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul aparecem pela última vez no horário eleitoral gratuito antes das eleições nesta sexta-feira (26). No último programa vespertino, Eduardo Leite (PSDB), que está à frente nas pesquisas de intenção de voto, falou diretamente ao eleitor em quase todo o seu espaço e reforçou os compromissos assumidos na campanha. Já o governador José Ivo Sartori (MDB), que busca a reeleição, optou por mostrar o apoio de populares e lideranças políticas e encerrou sua participação na TV em tom de emoção.

O programa de Leite começou já com o próprio candidato na tela, afirmando que o eleitor “não precisa ter medo da mudança”. O tucano optou por reafirmar as promessas que feito durante o período eleitoral, como continuar obras e programas em andamento. “Não vamos inventar a roda, vamos fazer a roda girar mais rápido”, declarou.

O candidato do PSDB reforçou que não vai privatizar o Banrisul a Corsan e que vai colocar o salário dos servidores em dia no primeiro ano de governo. Sempre olhando para a câmera e quase sem interrupções, Leite também se comprometeu a assinar a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) negociado pelo atual governo, reorganizar o fluxo de caixa, estabelecer uma nova política tributária, combater sonegações fiscais e privilégios e atrair investimentos para gerar empregos.

“Eu e 70% dos gaúchos que votaram na oposição contamos com teu voto, teu apoio e tua cobrança nos próximos quatro anos”, disse o tucano, no final do programa.

Em seu espaço, Sartori começou mostrando depoimentos de populares favoráveis à sua reeleição. O governador voltou a falar em esperança e apresentou suas realizações à frente do Palácio Piratini, como a recuperação de estradas, aquisição de aparato para segurança e redução do índice de mortalidade infantil. “Estamos arrumando casa, estamos no rumo certo, vamos ficar de pé”, conclamou.

Na sequência, apareceram imagens de políticos de outros partidos declarando apoio à Sartori – dentre eles, os candidatos Jairo Jorge (PDT) e Mateus Bandeira (Novo), derrotados no primeiro turno da eleição estadual, e o general Hamilton Mourão (PRTB), candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro (PSL). Ainda houve espaço para a exibição de um jingle reforçando o número de Sartori e dizendo que “do outro lado é marcha à ré”.

Ao final, depois que o emedebista apareceu discursando e recebendo saudações de eleitores, foi mostarda uma imagem do candidato com os dizeres: “Eu jamais vou enganar o povo do Rio Grande”.