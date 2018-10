Jair Bolsonaro sugere políticos do DEM em eventual gestão

O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, indicou que, se eleito, poderá compor seu primeiro escalão com nomes do DEM além do deputado federal gaúcho Onyx Lorenzoni, já apresentado como virtual ministro da Casa Civil.

Em encontro na terça-feira, com 32 representantes da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o capitão reformado disse que levará para seu eventual governo dois deputados do DEM que não se reelegeram: Alberto Fraga (DF), atual líder da "bancada da bala" no Congresso, e Pauderney Avelino (AM).

Bolsonaro prometeu, durante a campanha, formar uma equipe de primeiro escalão técnica, livre de indicações políticas e interferência partidária. Os deputados negam que existam em andamento conversas formais com o DEM.