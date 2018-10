Ex-presidente do PSDB, Alberto Goldman declara apoio a Haddad

Folhapress

O ex-governador de São Paulo Alberto Goldman (PSDB) declarou nesta quarta-feira (24) voto em Fernando Haddad (PT) na eleição presidencial. O dirigente tucano divulgou um vídeo nas redes sociais em apoio ao petista. "Nunca pensei em votar neles, nunca quis votar neles, mas estamos em uma situação absolutamente diferente", disse Goldman.

O tucano afirmou que a fala em que Jair Bolsonaro (PSL) insinua perseguição a opositores "ultrapassou qualquer limite do aceitável" e "não quero pagar para ver".

"Vou contra minha vontade, contra o que eu pensava, contra os princípios e contra todos esses anos de luta contra o PT. Vou acabar votando em Haddad."

Goldman também fez uma série de críticas ao PT e afirmou que Bolsonaro é um produto do petismo. "Essa direita que saiu do armário de forma violenta, aquela que baba, quer morte, que quer causar mal às pessoas, estava no armário e saiu por glória, honra e trabalho do PT."