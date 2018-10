Auxílio-moradia custa R$ 76,7 milhões por ano ao Rio Grande do Sul

Indenização é pega a juízes, desembargadores, promotores e procuradores do MP e conselheiros do TCE JONATHAN HECKLER/ARQUIVO/JC

Paulo Egídio

O pagamento de auxílio-moradia a servidores do Poder Judiciário, Ministério Público (MP) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) custa R$ 76,7 milhões por ano aos cofres públicos do Rio Grande do Sul. O cálculo foi feito pela reportagem com base em dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) e junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), relativos aos meses de agosto e setembro de 2018.

Ao todo, o benefício é recebido por 768 juízes e desembargadores estaduais ligados ao Tribunal de Justiça (TJ), 664 promotores e procuradores de Justiça do MP, 12 conselheiros e quatro procuradores de contas lotados no TCE e 13 juízes que atuam junto ao Tribunal de Justiça Militar (TJM). São, portanto, 1.461 funcionários públicos estaduais que fazem uso da verba indenizatória mensal de R$ 4.377,73. Outras 75 pessoas que poderiam ser beneficiadas não usufruem da parcela - seja por abrir mão ou por serem casados com alguém que já recebe o auxílio. Neste caso, o acúmulo é proibido.

O valor incorporado à remuneração dos magistrados e demais servidores equivale a 4,5 vezes o salário mínimo nacional (R$ 954) e 3,6 vezes a primeira faixa do piso regional (R$ 1.196,47). Por se tratar de benefício indenizatório, o montante não é tributado pela Receita Federal e a utilização para seus devidos fins (gasto com moradia) não precisa ser comprovada.

A título de comparação, os quase R$ 77 milhões desembolsados pelo Estado com o auxílio-moradia equivalem a praticamente o dobro do que foi aplicado durante todo o ano passado em órgãos do poder Executivo recentemente extintos, sob o argumento da contenção de despesas. De acordo o Portal da Transparência estadual, em 2017, o gasto da Fundação Zoobotânica (FZB), por exemplo, foi de R$ 31,6 milhões, enquanto o investimento na Fundação de Economia e Estatística (FEE) foi de R$ 39,7 milhões.

Os mais de R$ 6,3 milhões gastos mensalmente com as indenizações também seriam suficientes para a contratação de 1.581 professores de 40 horas para as escolas púbicas estaduais, 950 novos soldados para a Brigada Militar ou 930 médicos para a rede de saúde do Estado, de acordo com a média salarial informada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).